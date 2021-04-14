Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da korona kaynaklı ölüm sayısı 1 milyonu geçti /14 Nisan 2021 11:28

Avrupa'da korona kaynaklı ölüm sayısı 1 milyonu geçti

Avrupa'da Coronavirusten hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Dünya Sağlık Örgütü, pandemide 'kritik' bir noktaya gelindiği uyarısında bulundu.

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Avrupa'da Covid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1 milyonu geçtiği bildirildi.

AFP haber ajansının yaptığı hesaplamalara göre, Avrupa'nın 52 ülkesindeki toplam can kaybı 12 Nisan itibarıyla 1 milyonu aştı.

Cenevre'de gazetecilere açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilisi Maria Van Kerkhove, salgında gelinen noktaya dair uyarıda bulundu.

"Şu an pandeminin kritik bir noktasındayız" diyen WHO yetkilisi, "katlanarak büyüyen" bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Van Kerkhove, "Kontrolün sağlanmasına yönelik önlemleri ortaya koymuş olmamıza rağmen pandeminin 16'ncı ayında bu noktada olmamız hiç arzu ettiğimiz bir durum değil" diye ekledi.

Coronavirus nedeniyle dünya genelinde şu ana kadar 2,9 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı ise yaklaşık 136 milyon.
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