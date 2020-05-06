Avrupa'da Korona virüsü ilk ne zaman görüldü?

Resmi olarak İlk kez 1 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde görülen Korona Virüsü Covid 19 Avrupayı da kısa sürede etkisine aldı. Resmi olarak Avrupa kıtasında kayıtlara geçen İlk vakanın 24 Ocak 2020'de Fransa'nın Bordeaux şehrinde görüldüğü biliniyordu. Ancak ülkede bu tarihten en az bir ay önce Corona virüsüne rastlandığı yönündeki rapor, sağlık uzmanlarının dikkatini çekti.





5 Mayıs’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında konuşan WHO Sözcüsü Christian Lindmeier, Fransa'dan gelen rapora atıfta bulunarak, "Bu, her şeye yeni bir boyut kazandırıyor" dedi ve ülke yönetimlerinin ilk tespit tarihinden önce ne zaman ortaya çıktığını araştırmalarının, Corona virüsünün yayılma potansiyelini daha iyi anlamaya yardımcı olacağını vurguladı.





Lindmeier, özellikle 2019 yılı sonunda laboratuvarlarda kayıtlara zatürre olarak geçen örneklerin yeniden test edilmesinin 'gerçekten çok önemli' olduğunu söyledi.





Toplantıda, virüsün çıkış noktası olarak Wuhan’ın kabul edilmesine yönelik soruyu yanıtlayan Lindmeier bunun aksini gösteren bir bulguya henüz rastlanmadığını aktardı. Fransa’da erken dönemde görülen vakanın da yine Wuhan’dan seyahat eden bir kişiyle bağlantılı olabileceği üzerinde duruluyor.