Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da rekor miktarda yeni hibe ve kurtarma paketi: Tam 1 Trilyon Euro /20 Mayıs 2020 09:58

Avrupa'da rekor miktarda yeni hibe ve kurtarma paketi: Tam 1 Trilyon Euro

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için 1 trilyon euronun üzerinde bir kurtarma fonu kurulmasını teklif edecek.

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AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, AB üyesi ülkelerin ekonomi ve maliye bakanlarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Almanya ve Fransa'nın salgının ekonomik sonuçlarına yönelik toplam 500 milyar euroluk kurtarma fonu kurulması teklifi hakkında Dombrovskis, "Almanya ve Fransa'nın teklifini ve diğer ülkelerin katkılarını olumlu karşılıyoruz. Bu planın merkezinde AB'nin 2021-2027 yıllarına yönelik bütçesinin belirlendiği Çok Yıllı Mali Çerçeve bulunuyor" diye konuştu.

Dombrovskis, AB Komisyonunun üzerinde çalıştığı kurtarma programının detaylarını 27 Mayıs'ta açıklayacağını belirterek, "Hedefimiz, yüzlerce milyar euroluk değil trilyon euroyu aşan finansman kapasitesine sahip bir kurtarma programına ulaşmak" ifadesini kullandı.

Kurtarma programında, çeşitli yatırımlar ve yapısal reformların yer alacağını anlatan Dombrovskis, programın üye ülkelere yönelik hibe ve kredileri içereceğini söyledi
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