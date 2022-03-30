Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da 'Rus casus' temizliği /30 Mart 2022 06:27

Avrupa'da 'Rus casus' temizliği

En az dört Avrupa Birliği üyesi ülke Rusya'nın casusluk faaliyetleri ile mücadele kapsamında koordineli olduğu belirtilen kararlarla onlarca Rus diplomata ülkelerine dönmesini söyledi.

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Hollanda 17, Belçika 21 diplomatı sınır dışı ederken Çekya 1 Rus diplomata ülkeyi terketmesi için 72 saat süre verdi. İrlanda da dört diplomata ülkeden ayrılmalarını söyledi.

Çek dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada "Müttefiklerimizle birlikte, AB içerisinde Rus istihbarat ağını küçültüyoruz," ifadelerine yer verildi.

Polonya'da geçtiğimiz hafta 45 Rus'u sınır dışı etmişti.

Hollanda 17 Rus diplomatı sınır dışı etti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, casusluk yaptıkları gerekçesiyle Rus diplomatları sınır dışı ettiklerini duyurdu.

Hoekstra, "Hollanda, diplomat olarak görev yapan Hollanda'daki Rus temsilciliklerine bağlı 17 Rus istihbarat görevlisini sınır dışı etti." paylaşımında bulundu.

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesinin (AIVD) ve Hollanda Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisinden (MIVD) elde edilen bilgiler doğrultusunda kararın alındığını kaydeden Hoekstra, "Bu istihbarat görevlileri ülkenin güvenliği için bir tehdittir. Bu adım, benzer düşünen diğer ülkelerle koordineli olarak atıldı. Bu, ulusal güvenlik bağlamında alınmış bir önlemdir." ifadesini kullandı.

Belçika 21 Rus diplomatı sınır dışı edecek

Belçika hükümeti, ülkede görevli Rus diplomatlardan 21'ini casusluk yaptıkları gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, Rus diplomatların Rusya'nın Brüksel Büyükelçiliği ile Anvers kentindeki konsolosluğunda çalıştıklarını duyurdu.

Belçika meclisinde bir toplantıda konuşan Wilmes, bu diplomatların ülkenin ulusal güvenliğini tehdit eden casusluk ve etki operasyonu faaliyetlerinde bulundukları için sınır dışı edileceklerini bildirdi.

Wilmes, Rus diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 15 gün süre verildiğini, kararın Hollanda ile istişare içinde alındığını aktardı.

Wilmes, "Bu bir yaptırım değil. Bu karar, bizim ulusal güvenliğimizle ilgili. Rusya ile diplomatik kanallarımız açık. Rusya'nın büyükelçiliği Belçika'da açık kalmaya devam edecek." dedi.
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