Kanada'nın F35 alımı için ayırdığı dev bütçe dudak uçuklattı













Kanada Ulusal Tedarik Bakanı Filomena Tassi, açılan savunma ihalesi için Lockheed Martin şirketine hükümetinin öncelik verdiğini söyledi.Ulusal Savunma Bakanı Anita Anand ile ortak basın toplantısı düzenleyen Filomena Tassi, 88 yeni savaş uçağı almayı planladıklarını ve bu ihale için bütçeden 15 milyar dolar ayrıldığını duyurdu.Tassi, Kanada'nın modern savaş uçakları satın almasının, rekabet gücünü artırma aşamasında önemli bir dönüm noktası teşkil ettiğini ifade etti.Savunma Bakanı Anand ise Lockheed Martin tarafından üretilen savaş uçağının satın alınması konusunda önemli adımlar atıldığı mesajını verdi ancak bunun anlaşmasının resmi olarak yapıldığı anlamına gelmediğini ifade etti.Anand, “F-35, Kuzey Amerika Savunma Örgütü (NORAD) ve NATO ortakları tarafından dünya çapındaki görevlerde operasyonel olarak kullanılıyor. F-35 kapasiteli ve yetenekli bir uçak olduğunu kanıtladı ve bu yüzden biz artık bu satın almayı bitirme aşamasına geçiyoruz.” dedi.Kanada, Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan F-18 savaş uçaklarını yenilemek için son 10 yıldır çalışıyor.Daha önceki muhafazakar hükümetin 65 adet F-35 savaş uçağı satın alma ihalesi taraflar arasındaki çeşitli anlaşmazlıklar yüzünden iptal edilmişti.Başbakan Justin Trudeau ve Lockheed Martin şirketi yöneticileri arasında yapılacak nihai görüşmelerin ardından anlaşmanın bu yıl içinde imzalanması ve ilk teslimatının 2025 yılında, son teslimatın ise 2032 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.