Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa'daki enflasyonda yeni rekor /31 Ekim 2022 14:35

Avrupa'daki enflasyonda yeni rekor

Euro bölgesi tüketici fiyatları ekim ayında yüzde 10,7 ile beklentilerin üzerinde arttı??????.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat’ın öncü verilerine göre Euro bölgesinde tüketici fiyatları ekim ayında yıllık bazda yüzde 10,7 ile beklentilerin üzerinde artarak yeni bir rekor seviyeye yükseldi?.

Geçtiğimiz ay bu veri ?yüzde 9,9 seviyesinde açıklanmıştı.

Reuters anketine katılan ekonomistler enflasyonun yüzde 10.2? seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

Eurostat’tan yapılan açıklamada enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları dışarıda tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon yüzde 6,4? ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.??

Çekirdek enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 6 seviyesinde açıklanmıştı.?

Reuters anketine katılan ekonomistler Euro bölgesinde çekirdek enflasyonun yüzde 6? seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.
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14:39:35