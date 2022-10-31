Avrupa'daki enflasyonda yeni rekor

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat’ın öncü verilerine göre Euro bölgesinde tüketici fiyatları ekim ayında yıllık bazda yüzde 10,7 ile beklentilerin üzerinde artarak yeni bir rekor seviyeye yükseldi?.





Geçtiğimiz ay bu veri ?yüzde 9,9 seviyesinde açıklanmıştı.





Reuters anketine katılan ekonomistler enflasyonun yüzde 10.2? seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.





Eurostat’tan yapılan açıklamada enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları dışarıda tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon yüzde 6,4? ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.??





Çekirdek enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 6 seviyesinde açıklanmıştı.?





Reuters anketine katılan ekonomistler Euro bölgesinde çekirdek enflasyonun yüzde 6? seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.