Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey yeni sosyal medya şirketi için testlere başladı

2006 yılında kurduğu Twitter ile dünyanın en ünlü isimlerinden biri haline gelen Jack Dorsey, geçtiğimiz yıl şirketten ayrılmıştı. Dorsey’in ayrılığından kısa bir süre sonra ise Elon Musk, platformu satın almak için 44 milyar dolarlık bir teklifle gündeme gelmişti.





Geçtiğimiz hafta Elon Musk, Twitter’ı satın alırken, Jack Dorsey de yeni sosyal medya platformu; blok zinciri tabanlı Bluesky Social’ı yakında piyasaya süreceğini ve şu anda beta testi için kullanıcıların kaydolmaya başladığını belirtti.





Şirket temsilcileri, platformun iki gün içinde 30 bin kayıt aldığını söyledi. Kullanıcılar, platform herkese açık hale gelmeden önce beta kullanıcısı olmak için kaydolabiliyor.





Bluesky’ın web sitesinde, yaratıcılara bağımsızlık, geliştiricilere özgürlük ve kullanıcılara deneyimlerinde bir seçenek sunmayı temel aldığı belirtiliyor.





Elon Musk ve Twitter’ın aylardır süren hukuki savaşında kamuoyuna açıklanan özel metin mesajlarına Dorsey, “Yeni bir platforma ihtiyaç var. Şirket olamaz. O yüzden ayrıldım” dediği basına yansımıştı.