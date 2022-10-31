Samanyolu Haber /Gündem / Kırmızı ette bu renge dikkat! Gramajı artırmak için katıyorlar... /31 Ekim 2022 14:32

Kırmızı ette bu renge dikkat! Gramajı artırmak için katıyorlar...

20 yılın zirvesindeki enflasyon, gıda fiyatlarını artırırken; kırmızı et çoğu yurttaş için 'hayal' oldu. Kırmızı etin kilosu 160 lirayı aşmışken; ortaya atılan bir iddia ise gündem oldu.

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Yüksek enflasyon nedeniyle yurttaşın zaten almakta zorlandığı 'kırmızı et' hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Nihat Çelik kilosu 160 lirayı da aşan kırmızı et ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Gramajının daha fazla olması için kırmızı ete su sıkıldığını öne süren Çelik 'Etin rengi pembe görünüyor. Pembe olan etlere su sıkıldığını gözlemledik’ ifadelerini kullandı.

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, Habertürk'te gramaj için ete su sıkıldığını iddia etti. Bu iddiaya göre etin içine su sıkılarak ağırlığı artırılıyor.

'ETLERE SU SIKIYORLAR PEMBELEŞİYOR'
"Etin rengi pembe görünüyor. Pembe olan etlere su sıkıldığını gözlemledik" diyen Çelik, şöyle konuştu:

"Bugün kırmızı et kesimi yapıldığı zaman, bu et sıcakken sünger gibi su çekiyor. Bu etin soğuk suyla yıkanması doğru değil, bu hem etin tadını bozuyor. Hem de zaten vatandaşın alım gücü düşük. Onları kandırıyorlar.

Mezbahaların dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Devletin buraları denetlemesi lazım. Bizim gördüğümüz etlerin yüzde 90'ına su sıkılıyor. Etler pembeleşiyor. Su sıkılan bir et kendisini belli ediyor. Marketlerdeki reyonlara ışık da veriyorlar. Bunu bilerek yapıyorlar. Et önce pembeleşiyor ondan sonra morlaşıyor. En sonunda da su sıkıldığı için siyahlaşıyor."

"SATICININ BUNU ANLAMAMA ŞANSI YOK"
"Tüketici belki bunu anlamaz ama satıcının bunu anlamama şansı yok" diyen TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, üreticinin zararına üretim yaptığını belirtirken kırmızı ete su katıldığında yurttaşın kandırıldığını belirtti.

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