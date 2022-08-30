Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'daki 'grev' dalgası yayılıyor /30 Ağustos 2022 20:37

Avrupa'daki 'grev' dalgası yayılıyor

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hayat pahalılığı nedeniyle başlatılan grev dalgasının Avrupa'da yayılmaya devam ettiği belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV) ve farklı sendikaların çağrısıyla geçen hafta çarşamba günü ülkenin kuzey bölgesinde, cuma günü Rotterdam ve Lahey gibi büyük şehirlerin bulunduğu batı bölgesinde ve dün başkent Amsterdam'ın bulunduğu kuzey-batı bölgesinde yapılan 24 saatlik grevin ardından bugün de ülkenin ortasında bulunan kentlerde 24 saatlik greve gidildi.

Demir yolları çalışanlarının, ücretlerinin artırılması taleplerine olumsuz yanıt gelmesinin ardından geçen hafta başlattığı grev, yarın da doğu ve güney bölgelerinde devam edecek.

Ulaştırma, Bayındırlık ve Su Yönetimi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, demir yollarındaki grev nedeniyle sabah ve akşam iş giriş ve çıkış saatlerinin bugün normalden daha yoğun olacağı bildirildi.

Sendikalar, ülkedeki enflasyonun yükselmesi ve alım gücünün düşmesi nedeniyle NS çalışanlarının aylık maaşının brüt 100 avro artırılmasını ve çalışanlara bir kereye mahsus 600 avro ödeme yapılmasını talep ediyor.
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