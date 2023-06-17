Avukat Belen Nesil Coşğun’un katil zanlısı tutuklandı

Ne olmuştu?





Ankara başsavcılığınca başlatılan soruşturmada dün gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.Savcıya ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakim tarafından sorgulanan şüpheli Muhammet B. ‘kadını kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı.Çankaya ilçesi Pak Sokak’ta bulunan bir rezidanstan dün sabah, şiddet tehdidi altındaki kadınların yardım istemesine imkan tanıyan Kadın Destek Uygulamasına (KADES) gelen çağrıyı değerlendiren güvenlik güçleri, olay yerine polis ekibi sevk etmişti.Bu sırada söz konusu adresten 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan bir Muhammet B., ‘kız arkadaşının intihar ettiğini’ söylemişti.Olay yerine ulaşan ekipler, 24 yaşındaki Belen Nesil Coşğun’u asansör kapısı önünde yerde yatarken bulmuştu.Ankara Barosu‘na kayıtlı avukat Coşğun’un göğüs bölgesinin sol altından silahla vurulduğu belirlenmişti.Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Coşğun, kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti.Polis, olayın ardından Muhammet B.’yi gözaltına almıştı.