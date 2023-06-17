Kazıda, 3 bin yıllık tarihi kılıç bulundu

'OLAĞANÜSTÜ İYİ KORUNMUŞ'





Arkeologlar, Almanya’nın güneyindeki Bavyera eyaletindeki bir kazı sırasında Bronz Çağı’na ait 3 bin yıllık iyi korunmuş bir bronz kılıç bulduklarını duyurdu.DHA'nın aktardığına göre, Bavyera Eyalet Yönetimi Anıt Koruma (BLfD) kurumu, 14 Haziran’da yaptığı açıklamada arkeologların, Donau-Ries ilçesindeki kazılar sırasında bir mezarda, Bronz Çağı’na ait iyi korunmuş bir kılıç bulduğu bilgisini paylaştı.Kılıcı '3 bin yıldan daha eski olan ve neredeyse parlayacak kadar olağanüstü iyi korunmuş bronz bir kılıç' sözleriyle nitelendiren kurum, "(Kılıç) bronz tam kabzalı kılıç ailesinden, sekizgen kabzası tamamen bronzdan yapılmış (sekizgen kılıç tipi)" ifadelerini kullandı.Yetkililer, kılıcın ilk belirlemelere göre M.Ö. 14'üncü yüzyıla (Bronz Çağı) ait olduğunu belirterek bu döneme ait kılıç buluntularına rastlamanın son derece nadir olduğunu kaydetti. Arkeologların mezarda kılıçla birlikte başka bronz eşyalar da bulduğu belirtilerek keşif ‘olağanüstü’ olarak nitelendirildi.