Samanyolu Haber /Dünya / Kazıda, 3 bin yıllık tarihi kılıç bulundu /17 Haziran 2023 14:09

Kazıda, 3 bin yıllık tarihi kılıç bulundu

Arkeologlar, Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir kazı sırasında Bronz Çağı’na ait 3 bin yıllık bir kılıç buldu.

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Arkeologlar, Almanya’nın güneyindeki Bavyera eyaletindeki bir kazı sırasında Bronz Çağı’na ait 3 bin yıllık iyi korunmuş bir bronz kılıç bulduklarını duyurdu.

DHA'nın aktardığına göre, Bavyera Eyalet Yönetimi Anıt Koruma (BLfD) kurumu, 14 Haziran’da yaptığı açıklamada arkeologların, Donau-Ries ilçesindeki kazılar sırasında bir mezarda, Bronz Çağı’na ait iyi korunmuş bir kılıç bulduğu bilgisini paylaştı.

'OLAĞANÜSTÜ İYİ KORUNMUŞ'

Kılıcı '3 bin yıldan daha eski olan ve neredeyse parlayacak kadar olağanüstü iyi korunmuş bronz bir kılıç' sözleriyle nitelendiren kurum, "(Kılıç) bronz tam kabzalı kılıç ailesinden, sekizgen kabzası tamamen bronzdan yapılmış (sekizgen kılıç tipi)" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, kılıcın ilk belirlemelere göre M.Ö. 14'üncü yüzyıla (Bronz Çağı) ait olduğunu belirterek bu döneme ait kılıç buluntularına rastlamanın son derece nadir olduğunu kaydetti. Arkeologların mezarda kılıçla birlikte başka bronz eşyalar da bulduğu belirtilerek keşif ‘olağanüstü’ olarak nitelendirildi.
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