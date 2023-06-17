Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD’nin dava açtığı Binance, çalışanları işten çıkarıyor /17 Haziran 2023 11:39

ABD’nin dava açtığı Binance, çalışanları işten çıkarıyor

Kripto para borsası Binance, ABD’li düzenleyici kurumların şirket aleyhine dava açmasının ardından yaklaşık 50 kişiyi işten çıkardı.

SHABER3.COM

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’e ve kurucusu Changpeng Zhao’ya federal menkul kıymetler yasalarını ihlal edildiği gerekçesiyle dava açmıştı. SEC, Binance’in ABD’deki varlıklarının dondurulması talebinde de bulunmuştu.

Binance, ABD’deki davalar nedeniyle dün bu ülkedeki dolar cinsinden para yatırma işlemlerini askıya aldığını ve bankacılık ortaklarının para çekme işlemlerini de 13 Haziran itibariyle durdurmaya hazırlandığını duyurmuştu.

Binance şimdi de, ABD iştirakinden çalışanları işten çıkarmaya başladı.

Reuters’ın aktardığına göre, SEC’in Binance’a dava açmasından sonra yaklaşık 50 kişinin işine son verildi. Habere göre, işten çıkartılanların arasında Binance’ın hukuk, uyum ve risk departmanlarındaki çalışanlar da var.
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