Avukat Feyza Altun serbest bırakıldı!

Sosyal medyadaki 'şeriat' paylaşımı 'gerekçe gösterilerek' hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına avukat Feyza Altun, bir günlük gözaltı süresinin ardından sabah erken saatlerde Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Altun, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.





Altun'un avukatı Oğuzhan Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkilim ve meslektaşım Feyza Altun sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Şu an Beykoz Adliyesindeyiz. Birazdan ifadesine katılacağız" dedi.