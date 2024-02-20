Samanyolu Haber /Gündem / Avukat Feyza Altun serbest bırakıldı! /20 Şubat 2024 10:35

Avukat Feyza Altun serbest bırakıldı!

Sosyal medyadaki 'şeriat' paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun serbest bırakıldı.

Avukat Feyza Altun serbest bırakıldı!

Sosyal medyadaki 'şeriat' paylaşımı 'gerekçe gösterilerek' hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına avukat Feyza Altun, bir günlük gözaltı süresinin ardından sabah erken saatlerde Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Altun, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

 
Altun'un avukatı Oğuzhan Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkilim ve meslektaşım Feyza Altun sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Şu an Beykoz Adliyesindeyiz. Birazdan ifadesine katılacağız" dedi.
GAZETECİLER ADLİYEYEYE ALINMADI
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gazeteciler adliyeye alınmadı.

"YALNIZ DEĞİL"
Feyza Altun'un arkadaşları, "Feyza Altun yalnız değildir" diyerek, bu sabah saat 10.00'da Beykoz Adliyesi önünde dayanışma çağrısında bulundu.

SERBEST BIRAKILDI
Erken saatlerde adliyeye sevk edilen Altun, hakimlikteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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