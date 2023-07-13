Samanyolu Haber /Gündem / Avukatı konuştu: Can Atalay bugün tahliye edilebilir /13 Temmuz 2023 14:33

Avukatı konuştu: Can Atalay bugün tahliye edilebilir

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Avukatı Deniz Özen, müvekkilinin bugün tahliye edilebileceğini söyledi.

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Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Can Atalay milletvekili seçilmesine karşın tahliye edilmedi. Atalay’ın avukatı Deniz Özen, katıldığı Halk TV canlı yayınında Atalay'ın bugün tahliye edilebileceğini söyledi.

Özen, Can Atalay'ın tutukluluğuyla ilgili, "CMK 105. maddesine göre normal koşullarda Yargıtay'ın önüne tahliye talebi geldiği andan itibaren 3 gün içinde karar verilmesi gerekiyor. UYAP sisteminde görülen ayın 10'u. Dolayısıyla bugün 3. gün. Normal koşullarda bugün bir karar verilmesi gerekir" dedi.

"Hem Adalet Bakanı'nın daha önce işaret ettiği Anayasa 14. Madde'nin tutukluluğun devamı için kullanıldığını görüyoruz" diyen Özen, "Ama bu hatalı bir değerlendirme. Çok sayıda örnek var. Devletin bölünmez bütünlüğüne bağlı suçlar ifadesi muğlaktır. Hangi suç tipinin 14. maddeye girdiği Anayasa'da tanımlanmamıştır' dedi Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaya devam edilecekse, hukuk devleti ilkesi hala yerleşikse derhal tahliye kararı verilmeli" diye konuştu.


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