Ay kaynaklarının yağması için yarış başladı

Kazanın nedeni

Kazanın uzay aracının düzeltme motorundaki bir sorundan kaynaklandığını belirten, Borisov, "Luna-25'i iniş öncesi yörüngeye oturtması gereken motor planlanan 84 saniye yerine 127 saniye çalıştı. Aracın düşmesinin ana nedeni buydu." diye konuştu.

Rusya Uzay Ajansı (Roskosmos) Başkanı Yuri Borisov, Ay kaynaklarını keşfetme ve geliştirme yarışının başladığını söyledi.Rus Luna-25 uzay aracının düşmesinin ardından konuşan Borisov, 47 yıl sonra ilk Ay görevinin başarısız olmasına rağmen "Rusya'nın bu alanda bir oyuncu olarak kalması gerektiğini" kaydetti.Borisov, "Ay programı hiçbir durumda kesintiye uğramamalı, bu en kötü karar olur" dedi.Ay programına yaklaşık 50 yıl boyunca ara verilmesinin Luna-25'in başarısızlığının ana nedeni olduğunu ifade eden Borisov, "Seleflerimizin 1960'lar ve 1970'lerde biriktirdiği paha biçilmez deneyim, programın kesintiye uğraması sırasında fiilen kayboldu" diye konuştu.İnsansız uzay aracı Luna-25'in kontrolsüz bir yörüngeye girdikten sonra Ay'a çarptığı açıklandı.Borisov, ayrıca özel bir komisyonun olayın kesin nedenlerini araştırmaya başladığını kaydetti.Luna-25, 11 Ağustos'ta Moskova'nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy uzay üssünden Soyuz 2.1b roketiyle fırlatıldı.Uzay aracı, bilim insanlarının donmuş su ve değerli elementlerin önemli rezervleri olabileceğine inandıkları bir bölge olan Ay'ın güney kutbuna inen ilk araç olmayı hedefliyordu.Luna-25, 14 Temmuz'da fırlatılan bir Hint uzay aracıyla yarış halindeydi. Her iki aracın da 21-23 Ağustos tarihleri arasında Ay'a ulaşması bekleniyordu.Bugüne kadar sadece Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, Ay'a başarılı inişler gerçekleştirdi.Uzmanlara göre "prestij misyonundaki" başarısızlık, Moskova'nın 1957'de Dünya yörüngesine ilk uyduyu fırlattığı (Sputnik 1) ve Sovyet kozmonot Yuri Gagarin'in 1961'de uzaya çıkan ilk insan olduğu Soğuk Savaş rekabetinden bu yana Rusya'nın uzay gücündeki düşüş olarak değerlendiriliyor.Hindistan'ın 2019'da güney kutbuna yaptığı bir önceki iniş girişimi, uzay aracının Ay'ın yüzeyine çarpmasıyla sona ermişti.