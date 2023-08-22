Samanyolu Haber /Dünya / Japonya, Fukuşima'daki radyoaktif atıklı suyu okyanusa boşaltmaya başlıyor /22 Ağustos 2023 09:44

Japonya, Fukuşima'daki radyoaktif atıklı suyu okyanusa boşaltmaya başlıyor

Japonya, Fukuşima nükleer santralinin arıtılmış ve seyreltilmiş radyoaktif atık suyunu perşembe gününden itibaren Pasifik Okyanusu'na bırakmaya başlayacak.

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Japonya, Fukuşima nükleer santralinin arıtılmış ve seyreltilmiş radyoaktif atık suyunu perşembe gününden itibaren Pasifik Okyanusu'na bırakmaya başlayacak.

Başbakan Fumio Kişida, salı günkü Bakanlar Kurulu toplantısında, işletmeci Tokyo Electric Power şirketine hava ve deniz koşullarının elvermesi halinde perşembe günü boşaltma işlemine hazır olması talimatını verdi.

Arıtılmış suyun okyanusa bırakılması, deniz ürünlerine zarar vereceği gerekçesiyle Japon balıkçılık endüstrisinin güçlü muhalefetiyle karşılaşıyor.

Sadece Japonya değil Güney Kore ve Çin'deki çevre örgütleri de buna karşı. Japon hükümeti, balıkçılık sektörünün operasyonel faaliyetlerini desteklemek için 500 milyon doları aşkın fon ayırmıştı.

Hükümet ve santralin işletmecisi ise, Fukuşima'nın artık devreden çıkarılması ve olası sızıntıları önlemek için suyun boşaltılmasının gerekli olduğunu savunuyor.

Uzmanlara göre suyun kıyıla salınımı, Fukuşima'nın devreden çıkarılması için on yıllar sürecek olan bir sürecin ilk adımı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) temmuz ayında yayınladığı nihai raporda, tasarlandığı şekilde gerçekleştirildiği takdirde, salımın çevre ve insan sağlığı üzerinde etkilerinin olacağı sonucuna varmıştı.

Bilim insanları genel olarak UAEA'nın görüşünü desteklese de kimileri suda kalan düşük dozdaki radyoaktivitenin uzun vadeli etkilerine dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

11 Mart 2011'de şiddetli bir deprem ve tsunami, Fukuşima santralinin soğutma sistemlerini tahrip ederek üç reaktörün erimesine ve soğutma sularının kirlenmesine neden oldu.

Santralde su toplanıp, filtreleniyor ve daha sonra tesisdeki yaklaşık bin tankta depolanıyor. Ancak bunun 2024 yılı başlarında tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.
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