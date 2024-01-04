Ayaklarınız üşüyorsa, çorabınızın içine 'bir fiske' dökün!...

AYAK ÜŞÜMESİNE PUL BİBERLİ ÇORAP YÖNTEMİ
Sozcu.com.tr adresinde pul biberin daha önce duyulmamış faydasından bahsedildi
Ayaklarınızı ısıtır
Buz gibi ayaklarınızı ısıtmanın yolunu bir türlü ısıtamıyorsanız bir miktar pul biber serpiştirip çorap giyin. Acı biber ayaklarınızın bütün gece sıcak kalmasını sağlayacak.
PUL BİBERİN DİĞER FAYDALARI
Pulbiberin faydaları arasında sindirimi hızlandırma, metabolizmayı artırma, antioksidan özelliklere sahip olma ve bağışıklık sistemini güçlendirme gibi önemli etkiler bulunmaktadır. Ayrıca pulbiber, içerdiği kapsaisin sayesinde ağrı kesici özelliklere de sahiptir. Bu nedenle düzenli olarak tüketilmesi sağlık açısından faydalı olabilir.
AYAK ÜŞÜMESİ İÇİN BAŞKA BİR DOĞAL ÖNERİ
Ayak üşümesi için doğal öneriler arasında sıcak su torbası veya sıcak bir ayak banyosu yapmak yer alabilir. Ayrıca kalın çoraplar giymek, sıcak içecekler tüketmek ve ayak masajı yapmak da ayakları ısıtabilir. Bu doğal yöntemlerle ayak üşümesini hafifletebilirsiniz. Ancak şiddetli ayak üşümesi durumunda bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.