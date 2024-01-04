106,5 milyon dolar nasıl buharlaştı?

"2011 yılında Fatih’te Vatan Caddesi'nde yeşil alan olan bir arsa özel bir şirket tarafından 25 milyon liraya satın alınıyor." diyen Ongun, "Daha sonra, yeşil alan olan bu arsa için İBB’den imar izni çıkarılıyor. Bu yöntemle, İstanbul’un göbeğindeki bu alan inanılmaz derecede değerleniyor. İBB, 25 milyon liralık arsaya imar izni vererek değerini katlıyor ve arsayı 2017 yılında imarlı haliyle 430 milyon liraya o şirketten satın alıyor. Şirket 25 milyona aldığı arsayı İBB'ye 430 milyona satmış oluyor" ifadelerini kullandı









İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, eski AKP'li İBB yönetimi tarafından satın alınan bir arsanın soruşturma dosyasının detaylarını ve 106,5 milyon doların nasıl buharlaştığını anlattı.Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Murat Ongun, "Gelin size İçişleri Bakanlığı tarafından el konulan, eski İBB yönetimi tarafından satın alınan bir arsanın soruşturma dosyasının detaylarını ve 106,5 milyon doların nasıl buharlaştığını anlatayım" dedi."İBB 430 milyona aldığı arsayı ne yapıyor dersiniz?" diyen Ongun, şunları anlattı:"Tekrar imar değişikliği ile eski haline -yeşil alana- çeviriyor. Yani kendi malını değersizleştiriyor. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki yeni İBB yönetimimiz TSKB Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi’ne değerleme raporu hazırlatıyor. Rapora göre arsanın bugünkü değeri: 10 milyon 381 bin dolar.430 milyon liraya alındığı gün ise İBB kasasından 116 milyon 870 bin dolar çıkmış oluyor. Yani 106,5 milyon dolar buharlaştırılıyor. Bu dosyaya İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından 3 yıl önce el konuldu ve akıbeti bilinmiyor. İstanbul işte yıllarca bu insafsız israf düzeni ile yönetildi."