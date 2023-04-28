'Ayasofya propagandası ne zaman başlayacak' demişti: AKP'den 1 saat sonra video geldi

Şanlıurfa’dan AKP milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak" demişti.





Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda" demişti.





1 saat 9 dakika sonra AKP'den video

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden saat 19.08'de yaptığı açıklamanın ardından sadece 1 saat 9 dakika sonra AKP'den Ayasofya konulu seçim videosu geldi.





AKP'nin sosyal medya platformlarında dolaşıma soktuğu söz konusu videoda, 2020 yılına kadar müze statüsünde olan Ayasofya'ya cami statüsü verilmesi işlendi.