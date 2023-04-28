Samanyolu Haber /Gündem / 'Ayasofya propagandası ne zaman başlayacak' demişti: AKP'den 1 saat sonra video geldi /28 Nisan 2023 00:37

'Ayasofya propagandası ne zaman başlayacak' demişti: AKP'den 1 saat sonra video geldi

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun AKP'ye yönelik 'Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak' açıklamasından 1 saat sonra AKP'den Ayasofya konulu seçim videosu geldi.

SHABER3.COM

Şanlıurfa’dan AKP milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak"  demişti.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise  "Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda" demişti.

1 saat 9 dakika sonra AKP'den video
Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden saat 19.08'de yaptığı açıklamanın ardından sadece 1 saat 9 dakika sonra AKP'den Ayasofya konulu seçim videosu geldi.

AKP'nin sosyal medya platformlarında dolaşıma soktuğu söz konusu videoda, 2020 yılına kadar müze statüsünde olan Ayasofya'ya cami statüsü verilmesi işlendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Ayasofya propagandası ne zaman başlayacak' demişti:... Sonraki Haber >>

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

İmamoğlu, 'Winner ceket' pankartını anlamayan Erdoğan'la fena dalga geçti

İmamoğlu, 'Winner ceket' pankartını anlamayan Erdoğan'la fena dalga geçti

Memleket Partili Hazal Karaoğlan boş sokakları selamladı

Memleket Partili Hazal Karaoğlan boş sokakları selamladı

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:43:12