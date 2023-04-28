Samanyolu Haber /Gündem / Akkuyu'da her şey Rusların elinde! /28 Nisan 2023 00:34

Akkuyu'da her şey Rusların elinde!

Eski Petrol Mühendisleri Odası Başkanı Necdet Pamir Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

SHABER3.COM

Eski Petrol Mühendisleri Odası Başkanı Necdet Pamir Akkuyu Nükleer Santralini sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi.

Pamir söz konusu paylaşımında Rusya'yı kast ederek tüm yetkilerin onlara verildiğini söyledi ve "Utanmadan masala devam" yorumunu yaptı.

Pamir sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

Utanmadan masala devam: Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile enerjide bağımsız oluyormuşuz! İnşaat %100 Rus Rosatom. İşletme %100 Rosatom. Zenginleştirilmiş uranyum %100 Rosatom. Atık yönetimi de onlarda! Böylece bağımsız!! oluyoruz! Hadi oradan!
Anlaşmaya göre, Rus tarafı “isterse”, %49’a kadar ortak alabilir. Ama kontrol.(%51) onlarda.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akkuyu'da her şey Rusların elinde! Sonraki Haber >>

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

İmamoğlu, 'Winner ceket' pankartını anlamayan Erdoğan'la fena dalga geçti

İmamoğlu, 'Winner ceket' pankartını anlamayan Erdoğan'la fena dalga geçti

Memleket Partili Hazal Karaoğlan boş sokakları selamladı

Memleket Partili Hazal Karaoğlan boş sokakları selamladı

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:43:06