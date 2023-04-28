Akkuyu'da her şey Rusların elinde!

Eski Petrol Mühendisleri Odası Başkanı Necdet Pamir Akkuyu Nükleer Santralini sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi.





Pamir söz konusu paylaşımında Rusya'yı kast ederek tüm yetkilerin onlara verildiğini söyledi ve "Utanmadan masala devam" yorumunu yaptı.





Pamir sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





Utanmadan masala devam: Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile enerjide bağımsız oluyormuşuz! İnşaat %100 Rus Rosatom. İşletme %100 Rosatom. Zenginleştirilmiş uranyum %100 Rosatom. Atık yönetimi de onlarda! Böylece bağımsız!! oluyoruz! Hadi oradan!

Anlaşmaya göre, Rus tarafı “isterse”, %49’a kadar ortak alabilir. Ama kontrol.(%51) onlarda.







