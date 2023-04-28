İzmir’de korkutan yangın

İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Yenikale Mahallesi’nde bulunan 4 bloklu Folkart adlı projenin 8 katlı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.





Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangınla ilgili olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA’lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.









“YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI”





Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangının çıktığı binanın sakinleri ekiplerce tahliye edildi. SÖZCÜ Televizyonu’na konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.









AFAD’DAN AÇIKLAMA





AFAD tarafından yangına ilişkin yapılan açıklamada ise “İzmir ilimizin Narlıdere ilçesinde bulunan bir sitede devam eden yangına itfaiye ekipleri, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü TOMA ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. An itibarıyla herhangi bir yaralı ve can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.













İZMİR VALİSİ: SİTE YÖNETİCİSİ TÜM SAKİNLERİNİ TAHLİYE ETMİŞ





İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de yaptığı açıklamada, yangını İzmir İtfaiyesi’nin söndürmeye çalıştığını, ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de sevk edildiğini söyledi. Köşger, şöyle konuştu:





* “Yangının diğer bloklara sirayet etmesini engellemeye çalışıyoruz. İnşallah o diğer bloklara sirayet etmeden söndüreceğiz. Sevindirici olan şu, site yöneticisi yangın başladıktan sonra aşağı yukarı tüm sakinlerini tahliye etmiş. İçeride canlı olmadığına dair bir bilgi elimizde var şu anda. Dolayısıyla herhangi bir can kaybı olmadan yangını atlatacağımızı düşünüyoruz.”









“HASTANELERDE YARALI YOK”





Köşger, yangının neden çıktığına dair netleşen bir bilgi olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:





* “Bir patlama ve parlamadan bahsediliyor. İlerleyen zamanlarda yapılan tetkiklerle anlaşılacaktır. Ama bina çelik konstrüksiyon ve ahşap karma olduğu için çok seri şekilde yayılmış. Bir de sert bir rüzgar var, söndürmekte zorluk çekiliyor.





* İnşallah en kısa sürede söndürüp başka bir bloğa zarar vermeden sonlandırmaya çalışıyor arkadaşlar. Hastanelerde herhangi bir yaralı da yok şu an itibarıyla, çok şükür can kaybı olmadan atlatacağız umarım.”









KILIÇDAROĞLU, SOYER’İ ARADI





Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yangın nedeniyle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i telefonla aradı. Yangının çıkış nedeni ve vatandaşların sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.





SOYER: EKİPLERİMİZ TÜM GÜCÜYLE MÜDAHALE EDİYOR





Tunç Soyer, Twitter hesabından yangınla ilgili yaptığı paylaşımda “Narlıdere’de çıkan site yangınına itfaiye ekiplerimiz tüm gücüyle müdahale ediyor. Binanın dış cephesinin ahşap kaplama olması çalışmaları güçleştirirken, ekiplerimiz alevlerin diğer bloklara yayılmasını engellemek için çalışıyor. Tek dileğimiz can kaybı yaşanmaması” ifadelerini kullandı.