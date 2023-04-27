Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemi 27 Nisan itibariyle başladı.







Yurtdışındaki yurttaşlar sandık başına oy kullanmaya giderken Almanya'daki bir gurbetçinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Hayat pahalılığının git gide arttığı Türkiye'de kilosu 30 liraları bulan soğan ile ilgili tartışmalar devam ederken gurbetçinin, Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'nin görselinin üzerine patates, Kemal Kılıçdaroğlu'nunkine soğan ve Sinan Oğan'ın fotoğrafına ise salatalık koyduğu görüldü.





İKTİDARA YAKIN GAZETEDE HABERLEŞTİRİP PAYLAŞTILAR

Oyunu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veren gurbetçinin paylaşımının iktidara yakın Yeni Şafak'ta 'marifet' gibi haber yapıldığı da görüldü. Gazeteci olduğu belirtilen Burak Doğan isimli kişi de görseli sosyal medya hesabından, "Almanya-Münih'ten gelen bir fotoğraf" notuyla paylaştı.























