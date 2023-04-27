Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Oğan ikinci tur için rengini belli etti: Kimi destekleyecek? /27 Nisan 2023 21:14

Sinan Oğan ikinci tur için rengini belli etti: Kimi destekleyecek?

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalamazsa destek vereceği adayla ilgili konuştu.

SHABER3.COM

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan T24’te Seçime Doğru programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 30 oyla ikinci tura kalacağını iddia eden, ikinci tura kalamaması halinde, destek şartını açıkladı.

"BİZİM OLMAZSA OLMAZLARIMIZ VAR"
Oğan, “Milleti İttifakı ya da Cumhur İttifakıyla konuşuruz. Diyeceğim ki, şu terör iltisaklı partiyi bir uzaklaştır. Ondan sonra oturacağız, konuşacağız, pazarlıklarımızı yapacağız. Bizim olmazsa olmazlarımız var. Onları sıralayacağız. Anlaşırsak uzlaşacağız” dedi.

"YENİ GİRİŞLERİ ENGELLEYECEĞİZ"
Oğan, Suriyeli sığınmacılarla ilgili dört aşamalı planınını da anlattı. İlk olarak kaçak konumundaki Suriyelileri sınır dışı edeceklerini belirten Oğan, “Sığınmacıların ayrıcalıklarını kaldıracağız. Mahalle arasından alıp kamplara yerleştireceğiz. Yeni girişleri engelleyeceğiz, çıkışlara engel olmayacağız” dedi.

"PROPAGANDA SÜRECİNDE HAKSIZ DURUM VAR"
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı örtülü ödenekle, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da belediye imkanlarıyla seçim propagandası yapmakla suçlayan Oğan, “Propaganda sürecinde haksız bir durum var” dedi. TRT’nin kendisine yer vermemesini de eleştiren Oğan, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’le yaptığı görüşmenin ardından bu konuda olumlu bir gelişme beklediğini dile getirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

İmamoğlu, 'Winner ceket' pankartını anlamayan Erdoğan'la fena dalga geçti

İmamoğlu, 'Winner ceket' pankartını anlamayan Erdoğan'la fena dalga geçti

Memleket Partili Hazal Karaoğlan boş sokakları selamladı

Memleket Partili Hazal Karaoğlan boş sokakları selamladı

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:52:15