Sinan Oğan ikinci tur için rengini belli etti: Kimi destekleyecek?

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan T24’te Seçime Doğru programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 30 oyla ikinci tura kalacağını iddia eden, ikinci tura kalamaması halinde, destek şartını açıkladı.







"BİZİM OLMAZSA OLMAZLARIMIZ VAR"

Oğan, “Milleti İttifakı ya da Cumhur İttifakıyla konuşuruz. Diyeceğim ki, şu terör iltisaklı partiyi bir uzaklaştır. Ondan sonra oturacağız, konuşacağız, pazarlıklarımızı yapacağız. Bizim olmazsa olmazlarımız var. Onları sıralayacağız. Anlaşırsak uzlaşacağız” dedi.







"YENİ GİRİŞLERİ ENGELLEYECEĞİZ"

Oğan, Suriyeli sığınmacılarla ilgili dört aşamalı planınını da anlattı. İlk olarak kaçak konumundaki Suriyelileri sınır dışı edeceklerini belirten Oğan, “Sığınmacıların ayrıcalıklarını kaldıracağız. Mahalle arasından alıp kamplara yerleştireceğiz. Yeni girişleri engelleyeceğiz, çıkışlara engel olmayacağız” dedi.







"PROPAGANDA SÜRECİNDE HAKSIZ DURUM VAR"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı örtülü ödenekle, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da belediye imkanlarıyla seçim propagandası yapmakla suçlayan Oğan, “Propaganda sürecinde haksız bir durum var” dedi. TRT’nin kendisine yer vermemesini de eleştiren Oğan, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’le yaptığı görüşmenin ardından bu konuda olumlu bir gelişme beklediğini dile getirdi.

