Samanyolu Haber /Gündem / Ayasofya'da yıllar sonra toplu kılınacak namazın tarihi belli oldu /10 Temmuz 2020 21:53

Ayasofya'da yıllar sonra toplu kılınacak namazın tarihi belli oldu

Ayasofya'nın yıllar sonra yeniden camiye dönüştürülmesi kararının ardından bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da yıllar sonra toplu olarak kılınacak ilk namazın tarihini açıkladı.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "24 Temmuz 2020 Cuma günü, Cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz" dedi.

Erdoğan "Ayasofya Camii'ne ücretli giriş uygulamasını kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır" diye konuştu.

Erdoğan "Herkesi, ülkemizin yargı ve yürütme organları tarafından alınan Ayasofya kararına saygılı olmaya davet ediyorum. Uluslararası alanda bu konuda ortaya konan her türlü görüşü elbette anlayışla karşılarız. Ancak, Ayasofya'nın hangi amaçla kullanılacağı konusu, Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgilidir. Bu konuda, görüş belirtmenin ötesindeki her türlü tavrı ve ifadeyi, bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz" dedi.

Erdoğan'ın "Ulusa Sesleniş" konuşmasında yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

- Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesini sağlayan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu düzenlemesini iptal ettik. Çıkardığımız bir Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasını sağladık.

- Ayasofya Fatih Sultan Mehmed Han'ın vakfiyesinde gibi yeniden cami olarak hizmet verecek. Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya Camii'ne ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi de Ayasofya'nın kapıları yerli, yabancı, müslim ve gayrimüslimlere açık olacak.
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