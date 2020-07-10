Liderlerden Ayasofya açıklamaları

sol.org.tr'de yer alan habere göre Danıştay'ın Ayasofya kararı hakkında MHP lideri Bahçeli 'tarihi bir gün' dedi. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu 'on yıllardır beklenen özlemin gerçeğe dönüşmesidir' derken, SP lideri Karamollaoğlu kararı 'takdirle karşıladığını' belirtti.





Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi kararının iptaliyle ilgili MHP Genel Başkanı Bahçeli "MHP, Danıştayın kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir. Bugün tarihi bir gün olarak tezahür etmiştir" açıklamasını yaptı.





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ayasofya’nın ibadete açılması, on yıllardır beklenen özlemin gerçeğe dönüşmesidir. İktidar ve muhalefetin takındıkları sorumlu tavır takdire şayandır" ifadesine yer verdi. Davutoğlu "Ayasofya’nın ibadete açılması, on yıllardır beklenen özlemin gerçeğe dönüşmesidir. İktidar ve muhalefetin takındıkları sorumlu tavır takdire şayandır" açıklamasını yaptı.





Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da "Danıştay kararını takdirle karşılıyorum. Bu, milletimizin uzun yıllardır var olan arzusu yönünde alınmış bir karardır" açıklamasında bulunmuştu.