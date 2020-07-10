Samanyolu Haber /Politika / AKP'li 5 ilçe başkanı art arda istifalarını verdi /10 Temmuz 2020 22:12

AKP'li 5 ilçe başkanı art arda istifalarını verdi

AKP'nin Balıkesir ilçelerinde yaşanan istifalarla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada söz konusu istifaların yapılan istişareler sonucunda alındığı ifade edildi.

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Balıkesir'de AKP'nin Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Karesi ve İvrindi ilçe başkanları görevlerinden istifa etti.

AKP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçe başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıda, yaklaşan kongre süreci ve kongreden sonra ilçe başkanlığı görevine devam etme konularında istişarelerde bulunduklarını aktaran Başaran, "Bu noktada sağlık problemlerini, iş yoğunluğunu ve diğer sebepleri gösteren Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Karesi ve İvrindi ilçe başkanları, devam etmeme kararı aldıklarını ve müsaade istediklerini ifade etti. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz" ifadesini kullandı.
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