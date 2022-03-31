Ayçiçek yağı VIP oldu: Türkiye- Rusya arasında özel hat kuruldu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle birçok hat operatörünün Rusya'ya gitmekten kaçınması Türkiye'ye olan yeni yatırımları etkiledi.





Palmali ve Spring Marine’nin girişimiyle Rusya ile Türkiye arasında başlangıçta dört gemiden oluşan yeni bir konteyner hattının açılarak, başta bitkisel yağlar olmak üzere gıda ürünlerinin taşınması planlanıyor.





Dünya Gazetesinden Barış Sedef'e konuşan Spring Marine Genel Müdürü Sabahattin Su, hattı Nisan ayının sonuna kadar açmayı planladıklarını açıkladı.





Su, “Rusya ile Türkiye arasında 2022 Nisan sonuna kadar başlangıç olarak dört gemiden oluşan konteyner hat projemiz olacak. Birçok firmanın savaş ve riskler nedeniyle bölgeye gitme hususunda imtina etmesi bizi bu tarz bir yatırım yapmaya sevk etti. Biz de aksayan bu yapımının bir ayağını tamamlayarak iki ülke arasında başta ayçiçek olmak üzere gıda taşımaları yapacağız. Konteyner işi bizim için yeni bir iş olacak bu doğrultuda kadrolarımızı oluşturuyoruz. Şu anda gemiden çok yük var. Birçok hat Rusya’ya gitmeyi kendisine yasakladı. Bazılarına ise ABD gidilmemesi yönünde yaptırım uyguladı” diye konuştu.