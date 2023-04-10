Aydın Doğan şirketini Ruslara sattı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





750 den fazla akaryakıt istasyonu olan Aytemiz Akaryakıt, toplam 320 milyon dolar karşılığında Rus PSCJ Tatneft'e satıldı.





Doğan Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamada şirketin yüzde 50 paya sahip olduğu Aytemiz Akaryakıt'ın toplam 320 milyon dolar karşılığında Rus PSCJ Tatneft'e satılmasına karar verildiği belirtildi.





Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada Aytemiz Akaryakıt’ın PSCJ Tatneft n.a V.D. Shashin’e satılmasına karar verildiği duyuruldu.





Doğan Holding tarafından KAP’a yapılan bildirimde 800 milyon TL ödenmiş sermayesinde yüzde 50 oranında toplam 400 milyon TL itibari değerde 400 milyon adet payın tamamının yapılan pazarlıklar neticesinde toplamda 160 milyon dolar bedel ve “Pay Devir Sözleşmesi” üzerinde mutabık kalınan diğer koşullar ile satılmasına karar verildiği belirtildi.





Yapılan açıklamada satış bedelinin şirketin kamuya açıklanmış son finansal tabloları olan 31 Aralık tarihli finansal tablolarına göre (aktif) toplamına oranının yüzde 7,27 olduğu ve karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan şirket değerine oranının yüzde 13,93 olduğu belirtildi.





Tatneft, Rusya Federasyon’nu bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti merkezli bir petrol şirketi. Aytemiz'in yeni sahibi olacak PJSC Tatneft n.a. V.D. Shashin, Rusya'da üretilen tüm petrolün yaklaşık yüzde 8'ini ve Tataristan topraklarında üretilen petrolün yüde 80'inden fazlasını üretiyor.