Samanyolu Haber /Gündem / Aydın KYK yurdunda Asansör faciası: Ölü sayısı hakkında çelişkili açıklamalar /26 Ekim 2023 07:40

Aydın KYK yurdunda Asansör faciası: Ölü sayısı hakkında çelişkili açıklamalar

Aydın Işıklı Kız KYK Yurdu’nda asansör düştü, en az 1 öğrenci öldü. Ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

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Aydın’ın Efeler ilçesinde bir öğrenci yurdunda meydana gelen asansör kazasında bir öğrenci hayatını kaybetti. Olay KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, öğrenci yurdunda asansör kazası yaşandı. Asansörün 7. kattan düştüğü bildirildi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada bir öğrenci hayatını kaybetti. Yaşanan asansör kazası sonrası erkek ve kız yurdundaki öğrenciler dışarıya çıkarak yurt binası önünde toplandı. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Öğrenciler yurdun önünde "Katil KYK" sloganları attı.


İÇİNDE 16 KİŞİNİN OLDUĞU BİLDİRİLDİ

16 kişinin bindiği asansör 7. kattan düştü. Yerel Aydın hedef ve Ses Gazetesi haber sitelerinin haberlerine göre en az 1 öğrenci hayatını kaybetti.

VALİDEN AÇIKLAMA

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün, birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını belirterek, bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak vefat ettiğini söyledi. Vali, "15 öğrencinin sağlık durumunda bir problem yok. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya müdahale edildi. Öğrencilerimizde bir sorun yok hepsi asansörden kurtarıldı. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik." diye konuştu.

ÖLÜ SAYISI DAHA FAZLA OLABİLİR

Öte yandan öğrencilerin sorunlarına dikkat çeken Barınamıyoruz Hareketi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda KYK önünde toplanan öğrencilerin yaşananları protesto ettiği, asansörün uzun zamandır bozuk olduğu bildirildi. Paylaşımda ölü sayısının 5 olabileceğine dair bilgi de verildi.
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