Samanyolu Haber /Ekonomi / Çarpıcı tahmin: Dolar 17 lira birden fırlayacak! /26 Ekim 2023 07:46

Çarpıcı tahmin: Dolar 17 lira birden fırlayacak!

Dolar kurunda yaptığı tahminler ile sık sık gündemde yer alan Selçuk Geçer, yeni tahminlerini duyurdu. Yeni rekorlar kıran dolar kuru son olarak 28,11 seviyesine yükseldi. Ortadoğu'daki gerginlik dünya ekonomisine yansıdı. Dolar kurundaki artışın ise devam etmesi bekleniyor.

SHABER3.COM

SINIRLI MÜDAHALELER YAPILIYOR

Merkez Bankası tarafından kurda baskı olduğunu işaret eden uzman isim, kura müdahale sürecini bitirdiklerini ve kuru dengelemek amacıyla döviz satışı yapmayı durdurduklarını açıklasalar da TCMB'nin piyasalar üzerinden sınırlı bir müdahalede bulunduğunu paylaştı.

Dolar kurundaki uçuk tahminlerinden dolayı, geçtiğimiz dönemlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) dikkatini çeken Selçuk Geçer'den yeni bir tahmin geldi. Dolar kuruna dair gündeme bomba gibi düşen rakamı duyurdu.

DOLAR KURUNUN GERÇEK DEĞERİ

Kur üzerinde müdahaleleri bulunduğunu iddia ederek, Merkez Bankası yönetiminde enflasyon ile çalışan ücretlerinin doğru orantıda olmadığını, Türkiye'nin bir kümülatif enflasyon sorunu olduğunu söyledi. Dolar kurunun gerçek değerinden çok uzak olduğunu söyleyerek açıklamalarına devam etti.

Geçer, Ekim ayı sonunda açıklanacak FED kararını işaret etti. Tahminlerine göre, 25 baz puanlık bir faiz artışı gerçekleşecek. 2023 yılı için son faiz artışı olacağını söyleyerek, 2024 yılında yüksek faizlerin bir süre daha devam edeceğini paylaştı.

ÖNCE 45 TL SONRA 60 TL OLACAK

Ekonomi politikaları kapsamında yükselişlerin 31 Mart tarihinden sonra hızlanacağı paylaşıldı. Parasal sıkılaşma dönemine gireceği söylenen Türkiye için, bu süreçte çok büyük ekonomik sorunlar yaşanacağı paylaşıldı. Dolar kurunun 31 Mart seçimlerine kadar 35 TL'ye kadar yükseleceğini söyledi.

Selçuk Geçer, 28 Mayıs tarihinde olduğu gibi kur patlaması yaşanacağını işaret etti. Dolar kurunun gerçek değerinin 45 TL olduğunu belirtti. 2024 yılının enflasyonu ile birlikte Haziran 2024 tarihinde doların 60 TL'ye kadar yükseleceğinin altını çizdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çarpıcı tahmin: Dolar 17 lira birden fırlayacak! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:38:22