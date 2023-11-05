Aydın ve İzmir'de sel felaketi: 2 ölü 3 kayıp var

Aydın'ın Söke ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar göle döndü. 5 araç sel sularına kapılırken, kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldı.







Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu. Söke'ye bağlı kırsal Demirçay Mahallesi'nde 5 araç sel sularına kapıldı. İhbar üzerine selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Valisi Yakup Canbolat, selde kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.





Halktv.com'da yer alan habere göre kayıp 2 kişi ise aranıyor. Ayrıca sel sonucu oluşan göçükte kalan 1 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.





İZMİR’DE DE BİR KAYIP

Güzeltepe Mahallesi’nde de bir kişinin kaybolduğu kaydedildi ve İzmir’den takviye ekiplerin bölgeye yönlendirildiği bilgisi paylaşıldı. Sel felaketi nedeniyle bölgede can kayıpları ve hasarlar meydana geldi.



