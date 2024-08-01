Samanyolu Haber /Gündem / AYM'den flaş Can Atalay kararı! /01 Ağustos 2024 00:26

AYM'den flaş Can Atalay kararı!

Anayasa Mahkemesi, TBMM tarafından milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkında karar verdi.

SHABER3.COM

Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen ve TBMM'de milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki kararını verdi.

Yüksek Mahkeme, TBMM'de tezkerenin okunarak Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın yok hükmünde olduğuna karar verdi.

Karar 1 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÖZGÜR ÖZEL: CAN ATALAY'IN TÜM HAKLARI İADE EDİLMELİDİR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Can Atalay hakkındaki karara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

CHP lideri Özel şu sözleri kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi, Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği gerekçeli kararıyla milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunu tespit etmiştir. Can Atalay tahliye edilmeli, hızla milletvekili yemini etmesi sağlanmalı ve tüm hakları iade edilmelidir."

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