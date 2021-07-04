AYM'den Özgür Gündem'in kapatılmasına ihlal kararı

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, AYM gazetenin kapatılması ile ilgili olarak, Anayasa’nın 26’ncı ve 28’inci maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi.







AYM, gazetenin sahibi, yetkilileri ile çalışanlarının avukatları Özcan Kılıç ve Sercan Korkmaz aracılığıyla 26 Eylül 2016 tarihinde yaptığı başvuruya ilişkin verdiği diğer bir kararda ise, bir kısım başvurucular yönünden ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın "kabul edilemez" olduğuna hükmetti.





Kararın ayrıntılarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.