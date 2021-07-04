Taliban'dan Türkiye'ye tehdit

Cumartesi günü Rudaw Tv'nin haber bültenine bağlanan Sözcü Muhammed Naim, ABD güçlerinin Afganistan'dan 11 Eylül 2021 tarihinden önce çekileceğini doğruladı ve ülkede İslami bir rejim kurmak istediklerini de söyledi.







Konuya ilişkin konuşan Taliban sözcüsü "Tüm yabancı güçlerin ülkeden çekilmesini bekliyoruz. Afganlar özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşacak ve Allah'ın izniyle bağımsız bir İslami rejimine sahip olacaktır." dedi.





Afganistan’daki bazı üslerin ve havaalanlarının Türkiye’ye devredildiğine ilişkin bir soruya yanıt veren Naim, “Diplomatik amaç dışında tüm yabancı güçlerin ülkeden çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer biri ülkemizde kalmak isterse onu işgalci olarak gördüğümüzden şüphesi olmasın. Hiç kimsenin ülkemizde askeri ve güvenlik varlığının sürdürmesine izin vermeyeceğiz” dedi. Taliban Sözcüsü, örgütün İran’dan silah yardımı aldığına dair iddialarını reddederek, söylentilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.





Ek olarak, Rudaw spikerinin "Bazı üs ve havalimanlarının Türk kuvvetlerine devredildiği haberlerini nasıl değerlendiriyorsunuz ve bildiğiniz gibi Ankara ile Washington arasında bu konuda görüşmeler yapılıyor?" sorusuna yanıt veren sözcü, "Yabancı güçlerin geri çekilmesi ve yabancı güçlerin varlığı konusu daha önce yapılan anlaşma metninde diplomatik varlığın devamı dışında tüm yabancı güçlerin çekilmesi ve ülkeden çıkması konusu yer alıyor ve bu konu kapanmıştır. Ülkemizde askeri veya güvenlik varlığını sürdürmek isteyenlere biz işgalci olarak görmeye devam edeceğiz ve hiçbir şekilde askeri bir güç olarak kalmasına müsaade edilmeyecektir" açıklamasında bulundu.