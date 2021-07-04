Samanyolu Haber /Gündem / AKP'lilerin dergisinden zamlara eleştiri /04 Temmuz 2021 17:07

AKP'lilerin dergisinden zamlara eleştiri

AKP'lilerin 'mizah' dergisi Misvak zamları eleştirdi Siyasal islamcıların 'mizah' dergisi Misvak, son dönemde peş peşe gelen elektrik ve doğalgaz zamlarını bir karikatürle eleştirince sosyal medyada gündem oldu.

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Provokatif karikatürleriyle tepki çeken ve kendini mizah dergisi olarak adlandırmasına karşın mizah yapamayan Misvak dergisi, Temmuz ayına girildiği andan itibaren birlikte gelen elektrik ve doğalgaz zamlarını kendi çapında eleştirdi.

AKP'lilerin dergisinde çıkan "karikatür"de zamlar üçüncü doz Covid-19 aşısına gönderme yapılarak eleştirildi.

Misvak dergisi için hükümete yönelik eleştiri içermesi bakımında bir ilk olma özelliği taşıyan karikatür, sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem oldu. Öte yandan söz konusu "karikatür" hükümeti eleştirdiği gerekçesiyle Misvak'ın kendi kitlesinden tepki topladı.


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