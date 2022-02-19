Samanyolu Haber /Gündem / Ayrılıkçıların kontrolündeki doğu Ukrayna kenti Donetsk'te patlamalar duyuldu /19 Şubat 2022 17:21

Ayrılıkçıların kontrolündeki doğu Ukrayna kenti Donetsk'te patlamalar duyuldu

Donetsk ve Luhansk'ta ayrılıkçı liderler bugün 'seferberlik' ilan etmişti

SHABER3.COM

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinde birkaç patlama duyulduğunu belirtti.

Şehrin kuzeyinde meydana gelen patlamaların kaynağının ne olduğunun henüz bilinmediği belirtildi. Ayrılıkçı yöneticiler ve Kiev, konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.

Dün akşam saatlerinde de Luhansk'taki "Druzhba" doğalgaz boru hattında bir patlama meydana gelmişti.

Ayrılıkçılar kontrolündeki Donetsk ve Luhansk bölgeleri, kolektif olarak 'Donbas' diye anılıyor. Hiçbir ülkenin tanımadığı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti, bugün seferberlik ilan etmiş ve bölgede yaşayanların Rusya'nın Rostov bölgesine tahliye edilmeye başlandığını açıklamıştı.

ABD'li yetkililer Rusya'nın Ukrayna'ya bir müdahaleyi "meşru" göstermeye çalışmak için Donbas'ta "sahte bayrak" operasyonları düzenleyebileceğini ifade etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu hafta Kiev'in Donbas'ta "soykırım yapmaya çalıştığını" iddia etmişti.
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