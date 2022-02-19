Hanau kurbanları anıldı

Almanya'nın Hanau kentinde iki yıl önce ırkçı saldırgan Tobias R.'nin iki kafeye açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden dördü Türkiye kökenli dokuz kişi ölümlerinin ikinci yıldönümünde kentte düzenlenen törenle anıldı. Törene Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in yanı sıra Hessen Başbakanı Volker Bouffier, Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky ve Hanaulu İmam Macit Bozkurt gibi isimler katıldı.

Törende yaptığı konuşmada kurban yakınlarının acısını paylaştığını ifade eden Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, saldırının arka planının aydınlatılması sözü verdi. "Onlara yapılanlar benim kalbimi parçalıyor" diye konuşan Bakan, saldırıda hayatını kaybedenlerin "yabancı" değil Hanaulu olduğunu ifade etti. İçişleri Bakanı Faeser, "Saldırgan şayet Hanau'yu bölmek istediyse bunun tam aksine ulaştı: Daha fazla birlik, dayanışma, insanlık. 19 Şubat 2020'deki saldırının kurbanları bizim hep bir parçamız olarak kalacak" dedi. Devlet tarafından her tür şeffaflık ve desteğin sağlanması için elinden geleni yapacağını belirten Bakan, "Bu empati ve sorumluluk meselesi. Ve bu benim ihmallerden ve hatalardan ders çıkaran devlet anlayışım" diye konuştu.

Scholz: Sizin olduğunuz yerde boşluk kalacak





Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Hanau saldırısının ikinci yıldönümü vesilesiyle görüntülü bir mesaj yayınladı. Mesajında dokuz kurbanın isimlerini okuyan Scholz, "Siz bizim ülkemizin bir parçasıydınız, bizim bir parçamızdınız" dedi. Federal hükümetin ırkçılık ve aşırı sağ kaynaklı terörle kararlı bir şekilde mücadele edeceğini belirten Scholz, "Önemli olan aşırıcıların ağlarını yok etmek ve devlet birimlerinin kurbanları ve kurban yakınlarını desteklemesini sağlamak, saldırıların önlenmesine ve siyasi eğitime daha fazla yatırım yapmak" diye konuştu.





Almanya Başbakanı, kurbanlara atfen "Sizin olduğunuz yerde hep bir boşluk kalacak" dedi. Almanya'nın kurban yakınlarına bugüne kadar yanıtı verilmemiş soruların yanıtını bulmayı borçlu olduğunu ifade eden Scholz, saldırının arka planının bugüne kadar aydınlatılamamış olmasına dikkat çekti. Tek bir fail tezi konusunda şüpheler bulunduğunu belirten Scholz, Hanau saldırısına verilecek en güzel yanıtın "nefret yerine daha fazla saygı ve bölünme yerine daha fazla birlik" olacağını vurguladı.





