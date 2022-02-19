Sabah ve aHaber ”Tarkan’ın Geççek klibinde oynayan KHK’lı” haberini neden sildi?





Soranlar olmuş, haber doğru demiyorum. Bir benzerlikten yola çıkıp yalan haber de yapmış olabilirler. Ancak Şuayip A. ismi ile elde edilen bilgilerin gerçek olduğu belli. Sadece klipte oynayan kişi o olmayabilir ve olsa bile hiçbir önemi yok. Bunun araştırışması saçmalık.”

Sözleri sebebiyle ülke gündeminin ilk sıradına oturan Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısı kadar klibi de yandaş medyanın hedefinde. Klipte oynayan isimlerin MİT ve emniyet imkanlarıyla yüz taramaları yapıldığı ortaya çıktı. Yandaş Sabah ve aHaber’de yayınlanan Şuayp A.’nın fotoğrafı bunu ortaya koydu.Avukat Gizay Dulkadir, bu araştırmaya tepkisini ortaya koyarken, “Anlaşılan o ki, hiçbir gerekçe yokken klip didik didik edilmiş, tüm kolluk imkanları seferber edilmiş ve sonuçlar aynen iktidar medyasına aktarılmış. Ortada bir soruşturma dahi olmamasına rağmen iktidar medyası, UYAP’ta POLNET’te bulunan bilgilere rahatlıkla erişebiliyor.” ifadelerini kullandı.aHaber ve Sabah, bu haberlerini bir süre sonra sildi. Dulkadir bunun sebebini şöule açıkladı: “Ya bahsettikleri kişinin klipte oynayan kişi olmadığını anladılar ya da yaptıklarının anlaşıldığını…”‘O OLMAYABİLİR AMA İŞLEM GERÇEK’Avukat Gizay Dulkadir, yandaş medyanın devletle nasıl içli dışlı olduğunu şu paylaşımlarla ortaya koydu: “Herkes dalga geçmiş bu haberle iyi de yapmışlar ama şu gözden kaçsın istemem; bu haber iktidar medyasının nasıl devletin tüm imkanlarını kullanabildiğinin güzel bir örneğidir. Burada bir iddianameye, bir soruşturma dosyasına ulaşma hadisesi yok daha fazlası var.Haberden net olarak Tarkan’ın şarkısına ve klibine ilişkin özel bir araştırma yapıldığı anlaşılıyor. Bu klibe ve Tarkan’a yönelik resmi bir soruşturma olamaz ancak bir itibarsızlaştırma çabası var ve bunun için kamu imkanları kullanılmış.Öncelikle klipteki tüm yüzler taranmış ve polis sisteminden tek tek araştırılmış. Haberde kullanılan fotoğraf muhtemelen bu sistemden alınma bir fotoğraf.Dikkat ederseniz adı geçen şahsın hem adli hem de idari dosyalarına ilişkin bilgi var. Hatta tanık ifadesi bile bulunmuş. Bu bilgilere UYAP örgütlü suçlar bilgi havuzundan direkt ulaşılabiliyor.Anlaşılan o ki, hiçbir gerekçe yokken klip didik didik edilmiş, tüm kolluk imkanları seferber edilmiş ve sonuçlar aynen iktidar medyasına aktarılmış. Ortada bir soruşturma dahi olmamasına rağmen iktidar medyası, UYAP’ta POLNET’te bulunan bilgilere rahatlıkla erişebiliyor.Bu durum işlerin tamamen çığrından çıktığının net bir örneğidir. Tabii bir de, klipteki oyuncunun dosya bilgilerine erişen gazetecilerin (!) bakanların açık kaynaklarda mevcut, bir takım fotoğraflarına bir türlü erişememesi (!) meselesi var ki, üzerine ne söylesek az kalır.