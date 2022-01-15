Ayrımcı paylaşımı ile tepki çeken AKP'li istifa etti

Bu mesaj üzerine AKP'li Büyükler, hesabının ele geçirildiğini ileri sürerek paylaşımı silmişti.









Büyükler mesajında, “Çok sevdiğimiz ilçemiz ve partimiz için çalışacağımıza seçimden önce söz verdik. Ancak, sözümüzü yerine getiremedik. Bu konuda verdiğimiz sözlerden özür diliyoruz. Partimize daha fazla zarar vermemek için onurumla Ak Parti'den istifa etmeye karar verdim. Bağımsız olarak devam edeceğim. Bizi bu kararı almak zorunda bıraktılar” dedi.CHP’Lİ TANAL ELEŞTİRMİŞTİCHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından kamuoyuna duyurduğu Ahmet Büyükler'in “Bundan sonra yüzde 100/80 oy verene tam hizmet, 100/20 verene çeyrek hizmet verecez” mesajını eleştirmişti.