Samanyolu Haber /Dünya / Azerbaycan ele geçirdiklerini sergiledi, Ermenistan Gence'yi vurdu /08 Ekim 2020 10:31

Azerbaycan ele geçirdiklerini sergiledi, Ermenistan Gence'yi vurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da son 24 saatte Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri teçhizat imha edildiğini belirtti.

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, son 24 saatte Dağlık Karabağ cephesinin farklı yönlerinde 10 tank, 6 adet D-20 topu, bir adet Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi, 30 adet otomobilin imha edildiği aktarıldı. Ermenistan ordusunun çok sayıda asker kaybettiği ifade edilen açıklamada, Ermenistan ordusunun 1 ve 7. alaylarına bağlı birliklerden bir grup askerin de kaçarak mevzileri terk ettiği kaydedildi. Ele geçirilen askeri malzemeler ise sergilendi.

ERMENİSTAN GENCE'Yİ VURDU

Ermenistan ordusunun bir kez daha Azerbaycan'ın Gence kentini vurduğu belirtildi. Gence'de bir sivilin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Ermenistan güçlerinin Azerbaycan’da yerleşim yerlerini hedef almaya devam ettiği, Goranboy, Tatar, Ağdam, Berde ve Ağcabadi bölgelerinde köylerin saldırıya uğradığı ve ölü ve yaralılar olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, "Azerbaycan ordusunun da yeterli önlem aldığı" söylendi

Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti olan Gence'ye geçen günlerde de saldırılmış ve bir sivil hayatını kaybetmişti.
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