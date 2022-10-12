"Azerbaycan ile Ermenistan mutabakata vardı" iddiası

İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan karşısında büyük bir yenilgiye uğrayan Ermenistan yönetiminin, Bakü ile barış anlaşması imzalayacağı ifade edildi.



İki ülke yönetimlerinin barış anlaşması için mutabakata vardığı belirtildi.



Agos Gazetesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden duyurulan bilgide ayrıca iki ülke arasındaki yeni sınır hattının belirlenmesi için de çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.







Gazetenin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan bilgide şu ifadeler yer aldı:





Ermenistan ve Azerbaycan yıl sonuna kadar barış anlaşması imzalamak için mutabakata vardı. Açıklama Ermenistan Güvenlik Komseyi'nden geldi. Ayrıca sınır belirleme sürecinin de yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.





