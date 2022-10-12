Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu Wahington Post'ta /12 Ekim 2022 23:05

Kılıçdaroğlu Wahington Post'ta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aynı zamanda Washington Post'ta da yazan ve İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürüldüğü ifade edilen Cemal Kaşıkçı için bir taziye ziyaretinde bulundu.

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ABD gezisine devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni durağı Washington Post gazetesi oldu.

Kılıçdaroğlu, aynı zamanda Washington Post'ta da yazan ve İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürüldüğü ifade edilen Cemal Kaşıkçı için bir taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu söz konusu ziyaretiyle ilgili yaptığı paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

Washington Post gazetesine taziye ziyaretinde bulundum. Cemal Kaşıkçı, Washington Post'un değerli bir yazarıydı. Kaşıkçı cinayeti İstanbul'da Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda işlendi. Bu korkunç cinayet ile, yalnızca fikir özgürlüğü değil insanlık da büyük yara aldı.

Türkiye'de işlenen bu cinayetin davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi, Türkiye’nin egemenlik haklarına yapılmış büyük bir hakarettir. Kendi topraklarımızda bu cüret gösterilebilmiştir. Şu çok açık ki, hem Türkiye hem ABD, petro-dolarlar karşısında demokraside sınıfta kaldı.

Petro-dolarlarla insan öldüren prenslerin olduğu bir düzeni reddediyoruz. Türkiye'de insan hakları ve özgürlükleri tam anlamıyla tesis edeceğiz, itibarlı bir adalet sistemine kavuşacağız. Cemal Kaşıkçı'nın hatırasının önünde, bunun sözünü bir kez daha veriyorum.




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