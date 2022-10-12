Bakan Nebati, ABD’de yatırımcılarla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, JP Morgan tarafından ABD’de düzenlenen seminerde yatırımcılarla görüştü.G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak için ABD’de bulunan Nebati, Twitter hesabından Washington’daki temaslarına ilişkin bilgi verdi.Nebati, ikili görüşmeleri kapsamında ilk olarak Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Başkanı Carlo Monticelli ile bir araya geldiklerini belirterek, “İşbirliğimizin önümüzdeki yıllarda yeni projelerle daha da güçlenmesi gerektiğinin altını çizerek özellikle Banka’nın ülkemizdeki proje hacminin artırılması ve yönetişim konularına değindik” dedi.