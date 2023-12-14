Azerbaycan ve Ermenistan arasında esir değişimi yapıldı

Azerbaycan-Ermenistan sınırının Gazah bölümünde yapılan değişimde 32 Ermeni askerine karşılık 2 Azeri askeri ülkelerine döndü.



Azerbaycan ve Ermenistan ilişkileri normalleştirme kararı almasının ardından bugün esir takası gerçekleştirdi. Takas kapsamında 32 Ermeni askerine karşılık 2 Azeri askeri ülkelerine döndü.



Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesinden yapılan açıklamada, "Azerbaycan 32 Ermeni askerini serbest bıraktı, Ermenistan ise iki Azerbaycan askerini serbest bıraktı," ifadeleri yer aldı.



Değişimin Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Gazah bölümünde gerçekleştiği belirtildi.



Açıklamada, "Ermeni askerleri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin sağlık durumlarını inceleyip olumlu sonuç vermesinin ardından Ermenistan'a teslim edildi." denildi.



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından serbest bırakılan 32 askerin isimlerini yayınladı.



Değişim, Bakü ve Erivan'ın geçen hafta "bölgede uzun zamandır beklenen barışı" sağlama sözü veren ortak bir bildiri yayınlaması ve savaş esiri takasını duyurmasının ardından geldi.



Değişim, çatışmanın tüm arabulucuları tarafından memnuniyetle karşılandı.



AB, ABD'nin yanı sıra bölgesel güçler Türkiye ve Rusya da açıklamayı "atılım" olarak övdü.



Erivan, kasım ayında Bakü'de toplam 55 Ermeni savaş esirinin tutulduğunu açıklamıştı. Bu sayının, Bakü'nün askeri operasyonu sonrasında tutuklanan altı sivil, 41 askeri ve sekiz ayrılıkçı liderden oluştuğu belirtildi.