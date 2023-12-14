Samanyolu Haber /Dünya / Gazze'de aralarında subayların da olduğu 10 İsrail askeri öldürüldü /14 Aralık 2023 08:47

Gazze'de aralarında subayların da olduğu 10 İsrail askeri öldürüldü

Çatışmada ölenler arasında Golani Tugayı'nın ileri üssünün başındaki Albay Itzhak Ben Basat ile Golani Tugayı'nın 13. Taburu komutanı Yarbay Tomer Grinberg'in de yer aldığı vurgulandı.

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Hamas'ın 7 Ekim saldırısının ardından 27 Ekim'de Gazze şeridine karadan giren İsrail bir günde verdiği en büyük kayıplardan birini yaşadı.

Hamas ile çatışan İsrail ordusu, aralarında bir albay ve bir yarbayın da olduğu 10 askerini kaybetti.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, kara operasyonunda bir günde 10 askerin öldüğü duyuruldu.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde enkazda arama yapan dört İsrail askeriyle iletişim kesildi.

Bunun üzerine bölgeye kurtarma operasyonu düzenleyen İsrail birlikleri ağır ateş altında kaldı.

Çatışmada ölenler arasında Golani Tugayı'nın ileri üssünün başındaki Albay Itzhak Ben Basat ile Golani Tugayı'nın 13. Taburu komutanı Yarbay Tomer Grinberg'in de yer aldığı vurgulandı.

İsrail medyası Ben Basat'ın kara operasyonunda öldürülen en kıdemli subay olduğunu aktarırken, askerlerin Şucaiyye'de pusuya düşürüldüğünü, daha sonra Hamas ile çatışmaya girdiğini belirtti.

Golani Tugayı'na bağlı askerlerin ve komutanların yaklaşık 1 haftadır Şucaiyye'de operasyon yürüttüğü ifade edildi.

Bir askerin de Gazze'nin farklı bir yerinde öldürülmesiyle İsrail 10 askerini kaybetmiş oldu.

Öldürülen Filistinli sayısı 18 bin 608

İsrail saldırılarında öldürülen Gazzelilerin sayısı ise 18 bin 608'e yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu belirtildi.

İki ayı geride bırakan savaşta 50 bin 594 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.
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