Biden'dan şaşırtan çıkış: Netanyahu değişmeli

Ayrıca Biden, Netanyahu'nun olası bir uzun vadeli çözüm için de hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi.



Joe Biden'ın Washington'da kapalı bir ortamda düzenlenen 2024 seçim bağışı etkinliğinde yaptığı açıklamalar, Netanyahu'nun İsrail'in Gazze'deki savaşını ele alışına yönelik bugüne kadarki en eleştirel ifadeleri oldu.



"İsrail'in güvenliği, ABD'ye bağlı olabilir. Ancak şu anda ABD'den daha fazlasına sahip." diyen Biden, konuşmasının devamında, "Avrupa Birliği'ne, Avrupa'ya ve dünyanın büyük bir kısmının desteğine sahip... Ancak ayrım gözetmeksizin yaptıkları bombalamalar nedeniyle bu desteği kaybetmeye başlıyorlar." ifadelerini kullandı.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bini aşarken 50 bin civarında Filistinli de yaralandı.



BM, İsrail'in hava ve kara saldırılarının yanı sıra uyguladığı abluka nedeniyle Filistinlilerin açlıktan ölmeye başladığı uyarılarında bulunuyor.



Analistler, Biden'ın ifadelerinin ise on yıllardır derin anlaşmazlıklar yaşadığı Netanyahu ile olan açık sözlü özel konuşmalarına dair yeni bir pencere açtığını belirtiyor.



Biden konuşmasında, Netanyahu'nun özel bir sohbet sırasında kendisine, "Siz de Almanya'yı bombaladınız, hedef gözetmeksizin sistematik bombardıman yaptınız, atom bombası attınız, çok sayıda sivil öldü'" dediğini aktardı.



Kendisinin de Netanyahu'da şu cevabı verdiğini hatırlattı:



"Evet, işte bu yüzden tüm bu kurumlar İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu durumun tekrar etmemesi için kuruldu... 11 Eylül'de yaptığımız hataları yapmayalım diye... Afganistan'da bir savaşın içinde olmamız için hiçbir neden yoktu."



Netanyahu hükümetini "İsrail tarihindeki en muhafazakar hükümet" sözleriyle tanımlayan Başkan Joe Biden, bu yönetimin İsrail-Filistin sorununun çözümü için iki devletli çözümü de desteklemediğini dile getirdi.



Biden, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e atıfla, İsrail-Filistin meselesinin çözümü için Netanyahu'nun hükümetini değiştirip güçlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.



Netanyahu'nun da "değişmesi" gerektiğini söyleyen Biden, "İsrail'deki bu hükümet bunu çok zorlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Ayrıca Biden, sertlik yanlıları karşı çıksa da İsrail'in bir Filistin devletine günün birinde "hayır" diyemeyeceğini sözlerine ekledi.



Biden konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bölgeyi birleştirmeye başlamak için elimizde bir fırsat var ve onlar hala bunu yapmak istiyorlar. Ancak Bibi'nin (Binyamin Netanyahu) bazı hamleler yapması gerektiğini anladığından emin olmalıyız ... Filistin devleti yok diyemezsiniz."



Bağış toplama etkinliklerinde genellikle hazırlıksız konuşan Biden, Washington'daki bir otelde aralarında çok sayıda Yahudi katılımcının da bulunduğu yaklaşık yüz kişiyle bir araya geldi.



Biden'ın sert ifadeleri, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, savaş kabinesi ile görüşmek üzere İsrail'e gitmeye hazırlandığı bir döneme denk geldi.



Başkan Biden'ın konuşmasından kısa süre sonra ABD, BM Genel Kurulu'nda yapılan ve Gazze'de acil ateşkes önerisinde bulunan bir karar tasarısını veto etti.