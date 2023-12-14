Hamas’a yaptırım listesindeki üç kilit isim Türkiye’den

ABD ve İngiltere, Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırının ardından devreye soktuğu yaptırımlara yenilerini ekledi. İki ülkenin 7 Ekim’den bu yana getirdiği dördüncü yaptırım listesinde, başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelerde faaliyet gösteren Hamas yetkilileri yer alıyor.



ABD Maliye Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, “Hamas’ın şiddete dayalı amaçlarını, grubun çıkarlarını yurtdışında temsil ederek ve maliye işlerini yöneterek devam ettirdiği” belirtilen kilit isimlerin yaptırım listesine alındığı belirtildi.



Açıklamaya göre, ABD Maliye Bakanlığı’nın Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, konuyla ilgili olarak, “Hamas ağırlıklı olarak, iyi konumdaki yetkililer ve bağlantılarından oluşan iletişim ağlarına güvenmeye devam ederek grubun faydasına olacak para toplama kampanyalarını yürütmek için serbest görünen yetki alanlarından istifade ediyor ve yasadışı elde ettiği bu paraları Gazze’deki askeri eylemlerini desteklemek için aktarıyor” ifadelerini kullandı.



Açıklamada ayrıca, İngiltere ile işbirliği içinde tespit edildiği belirtilen 8 isimden 3’ünün Türkiye’de, 2’sinin Gazze’de, birinin Batı Şeria’da ve 2’sinin ise Lübnan’da olduğu ayrıntısı yer aldı.



Hamas’a destek faaliyetlerine Türkiye’den devam ettiği belirtilen isimler, Hamas’ın Kudüs temsilcisi Mansur Yakup Nasır El-Din ile Türkiye temsilcisi Cihat Muhammed Şakir Yağmur ve uzun yıllardır örgüte milyonlarca dolarlık mali yardım akışı sağladığı kaydedilen Mehmet Kaya.



ABD Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Nasır El-Din, Hamas’ın Türkiye’deki mali işlemlerini yürüten kilit isimler arasında.



İsrailli asker Gilad Şalit’in kaçırılmasında rol aldığı gerekçesiyle İsrail’de müebbet hapis cezasına çarptırılan Cihat Yağmur ise, 2011 yılından bu yana İsrail ile yapılan anlaşma çerçevesinde sürgün edildiği Türkiye’de yaşıyor. ABD Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında, Yağmur’un Türkiye’de “gizli terör eylemlerine” dahil olduğu ve bunu “yasal görüntüsü verilen kültürel faaliyetler” aracılığıyla yaptığı belirtiliyor.



Listede Türkiye’de olduğu belirtilen üçüncü isim Mehmet Kaya’nın ise uzun yıllar boyunca Hamas adına ve Hamas’a destek amaçlı birçok farklı para aktarma işlemine dahil olduğu gerekçesiyle yaptırımlara dahil edildiği kaydedildi.



ABD Maliye Bakanlığı Terör ve Mali İstihbarat Müsteşarı Nelson, Hamas’ın mali destek almasının önüne geçilmesini sağlama çabasıyla Kasım ayının sonunda Türkiye ve Umman’a bir ziyaret düzenleyerek yetkililerle görüşmüştü.