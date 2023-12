Yapay zeka Ashley, seçim kampanyasında çalışmaya başladı

Demokrat Partili Shamaine Daniels, 2024 seçimlerinde eski Başkan Donald Trump'a yakın isimlerden Cumhuriyetçi Partili Scott Perry'nin oturduğu Temsilciler Meclisi koltuğu için yarışacak.



Geçen yıl seçimi Perry karşısında yaklaşık 10 puan farkla kaybeden Shamaine Daniels, şimdiyse seçim yarışına yeni bir silahla giriyor: Yapay zekayla geliştirilen ilk kampanya çalışanı Ashley.



Bu yeni tele-pazarlama aygıtının yaratıcıları, Ashley'nin OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT benzeri üretken yapay zeka teknolojisi donanımlı ilk siyasi kampanya çalışanı olduğunu söylüyor. Ashley, seçmenlerle sonsuz sayıda birebir telefon görüşmeleri yapma kapasitesine sahip.



Ashley, üretken yapay zekanın siyaset kampanyacılığında açtığı yeni dönemin ilk örneklerinden. Bu yeni dönemde siyasi adaylar, seçmenlerin ilgisini çekmek için izi sürülmesi giderek zorlaşan yeni yöntemler kullanıyor.



Kimileri için yapay zeka, siyasi kampanyalarda büyük ölçekte yüksek kaliteli görüşmeler yapmayı sağlıyor. Kimileriyse yapay zekanın, kutuplaşmış olan ve zaten yapay zeka algoritmalarıyla oluşturulan gerçekçi ama sahte video ve görsellerle mücadele eden Amerikan siyasetinde dezenformasyonu daha da kötüleştireceğinden kaygılanıyor.



Ashley, haftasonunda Pennsylvania eyaletinde Demokrat Partili aday Shamaine Daniels adına binlerce seçmene telefon açtı. Tıpkı deneyimli bir siyasi kampanya gönüllüsü gibi seçmen profillerini analiz ederek telefon görüşmelerini buna göre çerçevelendiren Ashley, insandan farklı olarak, hep zamanında işinin başında oluyor ve telefon yüzüne kapatıldığında kendini reddedilmiş hissetmiyor.



Ashley'yi geliştiren Londra merkezli Civox firmasının CEO'su 30 yaşındaki Ilya Mouzykantskii, “Bu iş çok hızlı büyüyecek. Yılsonuna kadar on binlerce telefon görüşmesi yapmayı planlıyoruz ve yakında altı haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. 2024 seçimlerinde çok büyük rolü olacak. Gelecek şu anda yaşanıyor” dedi.



Demokrat Partili aday Daniels için Ashley, daha adil bir rekabet ortamı yaratılmasına yardımcı oluyor. Örneğin 20'den fazla dilde işlev gören Ashley, Daniels'ın seçmenleri daha iyi anlamasını sağlayabilir.



Ancak Mayıs ayında ABD Kongresi'nde ifade veren OpenAI CEO'su Sam Altman gibi birçokları, yapay zekanın siyasete girişini kaygıyla karşılıyor. Altman, Kongre'ye verdiği ifadede, üretken yapay zekanın “birebir etkileşimli dezenformasyon” aracılığıyla seçimlerin bütünlüğüne gölge düşürmesinin kendisini kaygılandırdığını söylemişti.



Civox CEO'su Mouzykantskii, kaygıların farkında olduğunu ve kârlılığı etik kuralların önüne koymasını sağlayacak her türlü riskli sermayeden uzak durmaya kararlı olduğunu söyledi.



OpenAI gibi Mouzykantskii de olağandışı bir yönetim yapısı oluşturuyor. Buna göre bir komite, Mouzykantskii'yi, şirket hakkında kaygı uyandıracak her konuyu kamuoyuna açıklamaya zorlayacak. Ashley'ye robotsu bir ses veren firma, hukuki açıdan herhangi bir zorunluluğu olmamasına rağmen Ashley'nin yapay zeka ürünü olduğunu da beyan ediyor.



Mouzykantskii ve Civox'un eşkurucusu Adam Reis, Ashley'de hangi üretken yapay zeka modellerini kullandıklarını açıklamayı reddediyor, sadece 20'den fazla farklı model kullandıklarını, bunların bazılarının tescilli, bazılarınınsa açık kaynaklı olduğunu söylüyor.



Reis, son üretken yapay zeka teknolojileri sayesinde Ashley'i neredeyse tek başına oluşturduğunu, oysa bundan birkaç yıl önce aynı ürünün 50 mühendisten oluşan bir ekiple elde edilebileceğini kaydediyor.