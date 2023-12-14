Almanya bütçe krizini nasıl aştı?

"Borç freni" nedir?





Bütçe krizi nasıl ortaya çıktı?

Almanya'da Anayasa Mahkemesi, hükümetin pandemiyle mücadele için ayırdığı ancak kullanmadığı 60 milyar euro hacmindeki özel bütçeyi, iklim krizi ile mücadele fonuna aktarma kararını Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmişti. Kararın ardından Federal Hükümet, bu fondan finanse edilecek bazı projeleri geçici olarak askıya almak durumunda kaldı. Bunlar, 2024 ve sonraki yıllar için harcama taahhütlerini de içeriyordu.