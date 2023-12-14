Ziraat Katılım, şube ismini 'Kanal İstanbul' yaptı









‘İNADINA YAPACAĞIZ’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AKP’nin 2021 yılındaki İstanbul İl Kongresi’nde Kanal İstanbul’a değinmişti. Kanal İstanbul projesinin etüt kapsamında yer alan tüm teknik çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Erdoğan, "Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız ve İstanbul nasıl güzelleşecek, bunu da görecekler" demişti.

8 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra iktidar Kanal İstanbul hakkında sessizliğe bürünmüştü. Kanal İstanbul Tartışmaları sessiz sedasız ilerken Ziraat Katılım Bankası’ndan flaş bir hamle geldi.Halk TV'den Ali Macit'in haberine göre Ziraat Katılım Bankası Esenyurt Hadımköy şubesinin adını “Kanal İstanbul” şubesi olarak düzenledi.